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Факти / Україна

Нефьодов пропонує підвищити ліміт на вартість міжнародних посилок

Очільник Митної служби Максим Нефьодов виступає за збільшення ліміту безмитного ввезення товарів у міжнародних посилках.

посилка

Державна митна служба хоче збільшити нинішній поріг в €100 на безмитні пересилання товарів фізичним особам у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Спробуємо тепер взятися ще за дві ініціативи: збільшення повноважень митниці щодо протидії контрабанді та наведення порядку з поштовими відправленнями. Я прихильник, зокрема, підвищення ліміту на вартість посилок, доки митниця не навчиться оформляти їх швидко і онлайн, – заявив очільник митниці Максим Нефьодов.

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Він також позитивно оцінив ухвалення Верховною Радою закону про посилення захисту інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що Україна переходить на європейські правила транзиту товарів.

Фото: Dreamstime

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