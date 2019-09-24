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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна переходить на європейські правила транзиту товарів – що змінить закон

Закон про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи підписав президент України Володимир Зеленський.

Митниця

Президент Володимир Зеленський повернув до парламенту зі своїм підписом законопроект №1082 щодо запровадження національної електронної транзитної системи, ухвалений нардепами 12 вересня.

У Мінфіні пояснили, що це дозволить запровадити в Україні європейські транзитні правила, застосовувати єдину митну декларацію та здешевити переміщення товарів.

– Закон запроваджує в українському законодавстві положення Конвенції про процедуру спільного транзиту, яка на сьогодні об’єднує 35 країн європейського регіону (члени ЄС, ЄАВТ, Туреччина, Македонія та Сербія), які запровадили єдині для всіх договірних сторін правила декларування та контролю за транзитними переміщеннями товарів із використанням спільного ІТ-продукту (New Computerised Transit System (NCTS), – йдеться у коментарі відомства.

Тобто приєднання до Конвенції дозволить Україні обмінюватися митною інформацією з 35 країнами в режимі реального часу.

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Проте спочатку необхідно запровадити та використовувати протягом щонайменше одного року положення цієї Конвенції та відповідний ІТ-продукт в межах території України.

Лише після цього Україна зможе отримати офіційне запрошення для приєднання до Конвенції.

Нагадаємо, Володимир Зеленський скасував “листи щастя” на митниці.

Джерело: Мінфін

Фото: Dreamstime

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