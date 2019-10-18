26 квітня 1986 року відбувся вибух на Чорнобильській АЕС. Сьогодні зона відчуження користується великим попитом серед туристів. Як побувати в Чорнобилі та з чого складається одноденний тур – детальніше в рецензії на сайті Факти ICTV.

33 роки минуло з моменту аварії на Чорнобильській АЕС. Десятки тисяч покинутих людських осель – села, селища, хуторки, два міста, і, звичайно ж, місце вибуху. Це з кожним роком залучає все більшу кількість туристів, охочих відвідати зону відчуження.

Потрапити на заборонену для вільного доступу територію можна тільки з супровідником. Зона відчуження поділена на 30-кілометрову зону, 10-кілометрову зону і особливу зону.

Наш експерт Каріна Зуєва вирушила на одноденну екскурсію в зону відчуження з Чорнобиль-тур.

Чорнобиль-тур – це офіційні тури в Чорнобильську зону, особистий досвід ліквідації наслідків аварії, науково-дослідницький підрозділ, радіаційна безпека, індивідуальні програми відвідування зони та благодійна допомога самоселам.

Я забронювала стандартний одноденний тур на 12 жовтня. Зробити це можна на сайті Чорнобиль-тур – необхідно вибрати зручну дату, заповнити анкету та внести завдаток. Будьте уважні, коли обираєте групи, є україномовна, російськомовна та англомовна.

Все необхідне, що потрібно знати, вказано в листі, яке Чорнобиль-тур надсилає на електронну пошту.

Збір групи відбувається біля Південного терміналу центрального залізничного вокзалу, час – 7.30-7.50. Вразила кількість автобусів та людей, які збираються вирушити в зону відчуження.











Там, де час зупинився: Чорнобильська зона відчуження – Ситий в7 / 3 фотографии

Добре, що на автобусах прикріплені списки з переліком пасажирів, які в ньому їдуть, тому що зазначені номери гіда були в зоні недосяжності. Незручно бігати від одного автобуса до іншого, набагато зручніше було б вказувати номер транспортного засобу в листі.

Одноденний тур

О 8.00 ми почали свій шлях до зони відчуження, нашу групу супроводжували екскурсоводи Ілля та Дмитро. Після короткого вступу кожному з нас видали карту з маршрутом поїздки, пояснивши, що за чим, та ознайомивши з інструкцією безпеки, увімкнувши фільм про зону відчуження.

Перша зупинка – контрольно-пропускний пункт Дитятки – в’їзд в 30-кілометрову зону, кожен з нас отримав індивідуальний накопичувач радіації, що нагадує флешку.











Там, де час зупинився: Чорнобильська зона відчуження – Ситий в7 / 3 фотографии

Наступна зупинка – село Залісся. Тут починає перехоплювати подих – супровід гіда з цікавими історіями, огляд уцілілих будівель та різноманітних локацій. Нещодавно тут було життя, від якого практично нічого не залишилося.

По всій зоні відчуження видно “внесок” мародерів та вандалів, які зруйнували і пошкодили багато чого, їм присвячена окрема розповідь екскурсовода.











































Там, де час зупинився: Чорнобильська зона відчуження – Ситий в7 / 11 фотографий

Проїхавши КПП Лелів – в’їзд в 10-кілометрову зону, ми заїхали на секретний об’єкт – Чорнобиль-2. Гігантські антени радара ДУГА-1 – загоризонтна радіолокаційна станція для системи раннього виявлення пусків міжконтинентальних балістичних ракет. Розміри цього об’єкта не передати камерою – тисячі тонн металу.

Пересування між локаціями супроводжувалося цікавими фактами та легендами від екскурсоводів, видно, що хлопці професіонали своєї справи.

У селі Копачі нас попередили, що на узбіччя сходити не можна, оскільки в деяких місцях радіація зашкалює, з цього моменту дозиметри періодично починали пищати.

На окрему увагу заслуговує дитячий садок – ліжечка, шафи, іграшки. Шкода, що мало часу для огляду всього – видовище моторошне.































Там, де час зупинився: Чорнобильська зона відчуження – Ситий в7 / 8 фотографий

Далі за маршрутом була Чорнобильська АЕС – об’їзд навколо території, меморіал біля адміністративного корпусу, саркофаг, оглядовий майданчик.

За бажанням у вартість туру можна внести обід в їдальні Чорнобиля. Щоб зайти всередину їдальні, необхідно пройти через рамку дозконтролю.

Я взяла собі вегетаріанське меню – борщ, в якому плавали шматочки м’яса, хоча на роздачі запевняли у зворотному, та шматочок волосіні як “приємний” бонус. Салат – потерта на терку морква, капуста та порізаний огірок. Гарнір – холодна картопля з потертим буряком. Фрукти як доповнення до вегетаріанського меню та дві склянки соку. Нічого з цього я не доїла.































Там, де час зупинився: Чорнобильська зона відчуження – Ситий в7 / 8 фотографий

Приймаючи таку кількість відвідувачів, просто необхідно мати одноразові столові прибори, не кажучи вже про склянки – в їдальні вони липкі та брудні.

До слова, на сайті Чорнобиль-тур написано, що в їдальні смачна та ситна їжа. В принципі ідея з їдальнею непогана, оскільки є можливість повноцінно поїсти за цілий день, але сама їжа не надто смачна.

Після щільного та нез’їденого обіду наша група вирушила на найбільш довгоочікувану локацію – місто Прип’ять, де ми пробули найдовше.

Прип’ять складно назвати містом, це скоріше ліс, в якому розташувалися багатоповерхові будівлі, лікарня, школи, дитячий садок, стадіон, готель, парк атракціонів, який так і не встиг ощасливити дітей, та інше. На жаль, в будівлі не пускають з міркувань безпеки.



































Там, де час зупинився: Чорнобильська зона відчуження – Ситий в7 / 9 фотографий

Слухаючи розповіді гіда та дивлячись на фото, які були зроблені до аварії, складно повірити, що тут колись було життя та це місто вважалося одним з найкращих та заможних. Природа зробила свою справу, заполонивши все навколо.

Був і інцидент – група чоловіків в алкогольному сп’янінні, які потрапили в зону відчуження без супроводу. Один з них заліз на колесо огляду. Дмитро та Ілля швидко зреагували, попросивши людину злізти, після викликавши поліцію.



























Там, де час зупинився: Чорнобильська зона відчуження – Ситий в7 / 7 фотографий

Парк атракціонів був кінцевою точкою в екскурсії Прип’яттю, в 17.25 ми покинули місто в напрямку Чорнобиля, де зупинилися біля пам’ятника Тим, хто врятував світ, який звели волонтери.

Пройшовши два пункти КПП та перевіривши забруднення одягу на радіацію, наш автобус вирушив до Києва під фільм про тваринний світ у зоні відчуження.

Ціна одноденного туру для громадян України від $49, обід в їдальні – $5, оренда дозиметра – $10.

Радіація

У Чорнобильській зоні все ще є радіаційно-небезпечні місця, у яких дозиметри зашкалюють. Але локації, за якими рухаються групи, радіаційної небезпеки не несуть.

Завдяки індивідуальному накопичувачу радіації я дізналася отриману мною дозу за день перебування в зоні відчуження – 0,003 мЗв. Один день повноформатної екскурсії в Чорнобильській зоні дорівнює дозі радіаційного опромінення, як, приблизно, одна година польоту в літаку.

Чи варто побувати в зоні відчуження? Безумовно. Чи рекомендую я для цього обирати Чорнобиль-тур? Без сумнівів.

Це був захопливий та насичений день, враження від якого залишаться ще надовго. Тепер дуже хочеться побувати в дводенному турі, також хлопці пропонують багатоденні тури з більш насиченою програмою.

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва