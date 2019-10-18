PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Змінити місце голосування можна буде онлайн

В Україні можуть спростити процес тимчасової зміни місця голосування – це можна буде зробити онлайн.

Змінити місце голосування можна буде онлайн

Служба розпорядника Державного реєстру виборців підготувала проект постанови зі змінами у виборчий кодекс. Зараз проект розглядає ЦВК.

Зміни, які пропонуються запровадити:

  • можливість використання механізму тимчасової зміни місця голосування виборцем, стосовно якого у Державному реєстрі виборців наявна службова відмітка про вибуття з виборчої адреси;
  • можливість зміни місця голосування в електронному вигляді;

Читайте: КВУ: Демократичні вибори в ОРДЛО в короткі терміни – нереальна мета

  • можливість зміни місця голосування  через уповноважених осіб;
  • спрощення процедури зміни місця голосування для виборців, які проживають за межами України, шляхом подання відповідної заяви до органу ведення Реєстру в МЗС України;
  • можливість зміни місця голосування на одному чи обох етапах голосування.

Нагадаємо, вибори мера Києва, найімовірніше, не відбудуться цього року, заявив нардеп від фракції Слуга народу Олександр Ткаченко.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дострокових місцевих виборів немає на порядку денному – Арахамія
Дострокових місцевих виборів немає на порядку денному – Арахамія
Вибори мера Києва відбудуться ближче до весни 2020 – Ткаченко
Вибори мера Києва відбудуться ближче до весни 2020 – Ткаченко
Кличко проти слуг народу: хто керуватиме Києвом після виборів
Кличко проти слуг народу: хто керуватиме Києвом після виборів
Проведення виборів у Києві в грудні неможливо – Корнієнко
Проведення виборів у Києві в грудні неможливо – Корнієнко
Вибори у Києві 8 грудня малоймовірні – Слуга народу
Вибори у Києві 8 грудня малоймовірні – Слуга народу
Рада може розглядати звернення Кличка про дострокові вибори три місяці
Рада може розглядати звернення Кличка про дострокові вибори три місяці
Віталій Кличко
Кличко просить Раду призначити дострокові вибори в Києві
Дмитро Разумков
Пропорційна система з відкритими списками – яким буде новий Виборчий кодекс
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка