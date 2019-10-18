В Україні можуть спростити процес тимчасової зміни місця голосування – це можна буде зробити онлайн.
Служба розпорядника Державного реєстру виборців підготувала проект постанови зі змінами у виборчий кодекс. Зараз проект розглядає ЦВК.
Зміни, які пропонуються запровадити:
- можливість використання механізму тимчасової зміни місця голосування виборцем, стосовно якого у Державному реєстрі виборців наявна службова відмітка про вибуття з виборчої адреси;
- можливість зміни місця голосування в електронному вигляді;
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- можливість зміни місця голосування через уповноважених осіб;
- спрощення процедури зміни місця голосування для виборців, які проживають за межами України, шляхом подання відповідної заяви до органу ведення Реєстру в МЗС України;
- можливість зміни місця голосування на одному чи обох етапах голосування.
Нагадаємо, вибори мера Києва, найімовірніше, не відбудуться цього року, заявив нардеп від фракції Слуга народу Олександр Ткаченко.