PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Кабмін віддав Дубілету Державну службу статистики

Уряд на засіданні 20 жовтня вирішив, що Державна служба статистики відтепер входитиме до сфери відповідальності міністра Кабінету міністрів.

Кабмін віддав Дубілету Державну службу статистики

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що відтепер Державна служба статистики буде спрямовуватись ним та командою секретаріату.

– Це рішення має сенс, з огляду на те, що одним із моїх завдань на найближчий час буде встановлення та підрахунок KPI (Key Performance Indicators, ключові показники ефективності) для всіх ключових органів влади. Ми це збираємось робити, зокрема, на базі Держстату, – пояснив міністр.

Читайте: Марна трата грошей: Дубілет заборонив Кабміну закуповувати блокноти з позолотою

За його словами, Держстат збирається провести перепис населення із бюджетом 3,4 млрд грн – це додатково до бюджету 1,6 млрд грн на рік на підтримку апарату.

– Відчуваю великий потенціал для збільшення ефективності, – наголосив Дубілет.

Раніше Дмитро Дубілет анонсував масштабні реформи, які покликані заощадити багато бюджетних грошей та зробити уряд ефективнішим.

Джерело: Дмитро Дубілет

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Гральний бізнес
Легалізація грального бізнесу: урядовий законопроект уже в Раді
Гроші шахтарям і на доступне житло: Кабмін передав до Ради зміни до держбюджету-2019
Гроші шахтарям і на доступне житло: Кабмін передав до Ради зміни до держбюджету-2019
Дмитро Дубілет
Сім проектів Дубілета: що встиг реалізувати міністр за 50 днів
Гуртожитки колишніх держпідприємств віддадуть територіальним громадам – законопроект
Гуртожитки колишніх держпідприємств віддадуть територіальним громадам – законопроект
Захист бізнесу в Україні – Кабмін створив спеціальну комісію
Захист бізнесу в Україні – Кабмін створив спеціальну комісію
Гончарук вдруге за тиждень збере Кабмін
Гончарук вдруге за тиждень збере Кабмін
Дмитро Дубілет
Дубілет запропонував переселити частину міністерств на Грушевського, а приміщення продати
володимир зеленський прес
Донбас, олігархи і випробувальний термін влади – головне з прес-конференції Зеленського
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка