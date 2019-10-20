Уряд на засіданні 20 жовтня вирішив, що Державна служба статистики відтепер входитиме до сфери відповідальності міністра Кабінету міністрів.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що відтепер Державна служба статистики буде спрямовуватись ним та командою секретаріату.

– Це рішення має сенс, з огляду на те, що одним із моїх завдань на найближчий час буде встановлення та підрахунок KPI (Key Performance Indicators, ключові показники ефективності) для всіх ключових органів влади. Ми це збираємось робити, зокрема, на базі Держстату, – пояснив міністр.

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За його словами, Держстат збирається провести перепис населення із бюджетом 3,4 млрд грн – це додатково до бюджету 1,6 млрд грн на рік на підтримку апарату.

– Відчуваю великий потенціал для збільшення ефективності, – наголосив Дубілет.

Раніше Дмитро Дубілет анонсував масштабні реформи, які покликані заощадити багато бюджетних грошей та зробити уряд ефективнішим.

Джерело: Дмитро Дубілет