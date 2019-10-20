В ексклюзивному інтерв’ю для Фактів тижня очільник ГПУ розповів про посадки корупціонерів.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка розповів про затримання Олега Гладковського та пояснив чому так довго не було новин про цю справу.

– Питання в тому, чи було достатньо доказів для того, аби пред’явити підозру та довести до відповідальності. Перед виборами було багато медійного розголосу і ця справа наче розслідувалась, але не дуже активно. Зараз, коли зібрано достатньо доказів і є обґрунтовані підстави для звинувачень, тоді й почали діяти, – каже генпрокурор.

Пояснюючи, що вказано у підозрі, чиновник зазначає дві тези.

– Зловживання посадовими повноваженнями під час організації державних закупівель, а другий епізод пов’язаний з декларуванням завідомо неправдивої інформації в декількох деклараціях, – пояснює чиновник.

На запитання журналістки, про які суми йде мова, Рябошапка каже, що це приблизно 140 млн грн, а у справі неправдивого декларування сума сягає десятків тисяч доларів.

– Є Пашинський, який пов’язаний з Укроборонпромом, але справа до нього пов’язана з пригодою на дорозі. Вам не здається це дивним?

– Можливо це виглядає дивним, але питання в тому, наскільки готові матеріали справи для того, щоб рухатись. Матеріали щодо Пашинського були зібрані і було достатньо доказів для того, щоб пред’являти підозру.

Що стосується багатьох інших прав, пов’язаних із економікою і зловживанням посадою, ми на цьому тижні зареєстрували три таких провадження, які можуть бути пов’язані з цією справою.

Більше того, навіть підозра, яка пов’язана із Гладковським, вона теж має певні зв’язки з цим фігурантом. Це теж було частиною сюжету, пов’язаного з тим, що інкримінується Гладковському.

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– ГПУ підготувала подання на Ярослава Дубневича. Які ваші прогнози стосовно підтримки парламентом цього подання?

– Я сподіваюсь, що буде підтримка, і це буде одним із перших вдалих рішень щодо зняття недоторканності.

– У нас раніше були прецеденти, коли були питання до народних депутатів, силовим органам давали можливості, і все потім помирало- справи зависали. Яким чином це можна змінити зараз?

– Зауважте, що є політична воля на те, щоб вся система органів кримінальної юстиції працювала як один механізм. Адже президент декілька разів збирав всіх представників правоохоронних органів і говорив про те, що всі повинні працювати як одна команда.

За останні півтора місяці близько десятка народних депутатів були притягнуті до відповідальності.

– Олена Лукаш входить зараз до тих, кого ви порахували?

– Вона була притягнута до відповідальності ще декілька років тому. Наразі йдеться про зміну підозри. Слідство вважає, що доказів зібрано достатньо для того, щоб довести вину.

До слова, захист Гладковського припустив, що заставу за нього внесуть у понеділок вранці.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд заарештував Гладковського на два місяці з правом внесення застави.