Несприятлива погода зіграла велику роль в українських аграріях і принесла погані врожаї по всій країні. Через це на вітчизняних ринках ціни на овочі почали різко рости, в деяких випадках здорожчання продуктів з городу відбулося вдвічі.

Через погані погодні умови фермери не можуть похвалитися гарним врожаєм. На ринках більшість картоплі зараз імпортна, майже 70% з Білорусі.

Ті ж хто продає українську, кажуть, що цього року палиці в колеса добряче вставляла погода. Тож бульбою запасатися радять саме зараз, бо ціна найнижча. Після похолодання вона гарантовано піде вгору.

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З іншими овочами теж були проблеми. Наприклад, капусту понищили шкідливі комахи, а моркву рятували від шаленої спеки. Фермери самі дивуються як виростили такий врожай.

Якщо порівняти ціни з минулорічними, то зараз вони поповзли вверх. Хоча б мало бути навпаки, адже гривня сильно зміцнилася.

Вітчизняними огірками та помідорами можна буде поласувати ще декілька тижнів, а з жовтня вже почнеться їх імпорт, бо з українських теплиць на всіх не вистачатиме.

Форс-мажор цього року стався вже двічі. Навесні українцям не вистачало цибулі, її довелося привозити з Узбекистану та Єгипту. А тепер форс-мажор вже і з картоплею, її ціна вже вища за минулорічну вдвічі.

Та експерти радять поки не панікувати. Прагнення заробити більше на коливаннях цін часто підводять самих аграріїв.

В Україні багато продуктів просто гниє через відсутність нормальних умов зберігання, овочесховищ катастрофічно не вистачає. Цього року аграрії перестрахувалися і посадили більше цибулі, але чи збережеться вона до весни – невідомо.

Аби зрозуміти, що буде наступної весни, варто подивитися на минулу. Тому, хто не зробив запаси цибулі заздалегідь, довелося купувати імпортну з Узбекистану. Ціна підстрибнула з 10 до 40 грн.

У будь-якому випадку овочі дорожчають навесні, тож це ще один аргумент запасатися на зиму саме зараз. До того ж дієтологи кажуть, що українські овочі зберігають більше вітамінів, ніж імпортні, бо технології вирощування різні.

Нагадаємо, в Україні цього року очікується рекордний врожай зернових, через це можуть впасти ціни на хліб.