Служба безпеки України затримала екс-заступника міністра економіки Юрія Бровченка, який підозрюється у державній зраді.

Слідчі СБУ встановили, що високопосадовець Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, чиновники держпідприємства Український центр Безпека та державної акціонерної холдингової компанії Артем діяли всупереч інтересам України на користь закордонної компанії.

– Вони уклали з іноземцями завідомо збитковий контракт на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад $16,5 млн, — заявили у відомстві.

Унаслідок незаконної оборудки авансовий платіж у розмірі більше ніж $8,2 млн був переведений на рахунки фіктивних офшорних підприємств та привласнений учасниками схеми.











Підозра у держзраді: СБУ затримала екс-заступника міністра економіки / 3 фотографии

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Натомість іноземна компанія обладнання в Україну не постачала. Дії зловмисників поставили під загрозу забезпечення Збройних сил боєприпасами під час протидії російській агресії.

Держчиновника заарештували на два місяці з правом внесення застави у 2,8 млн грн. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу іноземцю.

За місцями проживання та роботи фігурантів слідчі провели обшуки й вилучили документи та інші носії інформації, що свідчать про їхню причетність до здійснення протиправної діяльності на шкоду інтересам України.

Нагадаємо, співробітники НАБУ затримали Гладковського в аеропорту Бориспіль 17 жовтня.