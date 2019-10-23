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Факти / Україна / Суспільство

Держгеокадастр відкрив розширені дані про земельні ділянки

Держгеокадастр почав публікувати розширені дані про земельні ділянки.

земля

Інформація на сайті Держгеокадастру оновлюватиметься автоматично один раз на добу.

Доступ до даних можна отримати, перейшовши за посиланням.

Завдяки відкритому доступі, можна буде дізнатися дату реєстрації, реєстраційний номер проекту та його розробника, територіальний орган Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки, статус розгляду проекту, дату, номер та тип висновку, а також прізвище експерта територіального органу Держгеокадастру, який видав висновок.

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Крім того, тепер користувачі зможуть шукати потрібну інформацію за вибраним параметром, зокрема за регіоном, типом або статусом висновку.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що Кабмін відкрив всі рішення Держгеокадастру.

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