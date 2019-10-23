Нещодавно НАБУ отримало право самостійно отримувати інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж. Чому це важливо та як працюватиме – читайте в матеріалі.
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє НАБУ і Державному бюро розслідувань прослуховувати нардепів незалежно від СБУ.
Чому це важливо для розслідувань топ-корупції?
Прослуховування – це можливість НАБУ отримувати корисну в розслідуваннях кримінальних корупційних злочинів інформацію із телекомунікаційних мереж операторів зв’язку самостійно, без посередництва інших структур.
Це мінімізує можливий витік інформації про розслідування.
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Як це працюватиме?
Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, як і раніше, відбуватиметься за санкцією суду.
Проте НАБУ не ознайомлюватиме СБУ з судовою ухвалою. Всі дії починатимуться і завершуватимуться безпосередньо в бюро.
Коли НАБУ зможе застосовувати прослуховування?
Спочатку потрібно, щоб нормативно-правові акти, які регулюють процедуру встановлення та використання технічних засобів, відповідали положенням статті 263 КПК України.
Крім того, процес вимагає підготовки складних технічних рішень у взаємодії з уповноваженими державними органами та операторами телекомунікацій.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада дозволила прослуховувати нардепів без згоди парламенту.
Фото: НАБУ