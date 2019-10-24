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Факти / Україна

Мінекоенерго виміряє забруднення повітря в Україні спільно з незалежними лабораторіями

Рішення провести спільні дослідження рівня забрудненості повітря ухвалили на екстреній нараді міністра з представниками Гідрометцентру, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної геофізичної обсерваторії.

смог в києві

У Мінекоенерго повідомили, що згідно з даними Гідромедцентру, концентрація оксиду вуглецю в період з 15 по 21 жовтня в атмосферному повітрі більшості міст України залишалась у своїх звичних параметрах.

Але це не означає що повітря в українських містах чисте.

Так, було зафіксоване перевищення викидів деяких забруднюючих речовин в усіх промислових містах України таких, як Маріуполь, Дніпро, Кам’янське, Запоріжжя.

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Враховуючи всі обставини, було ухвалене рішення привести українські показники до європейського формату, щоб можна було порівнювати якість повітря в Україні та інших країнах.

Про результати вимірювань спільно з незалежними лабораторіями повідомлять у міністерстві.

До слова, раніше Факти ICTV писали, у яких містах зафіксовано найвищий рівень забруднення повітря.

Джерело: Мінекоенерго

Фото: Dreamstime

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