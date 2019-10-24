Пости метеоспостережень у Києві посилено моніторитимуть атмосферне повітря через погоду, що сприяє накопиченню в приземному шарі забруднюючих речовин.

Мережу постів метеоспостережень у Києві переведено на посилений режим роботи з метою моніторингу атмосферного повітря.

Як пояснив голова ДСНС Микола Чечоткін, погода в Україні, яка тримається останнім часом, сприяє накопиченню в приземному шарі забруднюючих речовин.

Це відбувається через відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря від поверхні землі до висоти 700-800 м (інверсія), відсутність вертикального перемішування повітря та густі тумани.

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Станом на 24 жовтня у столиці рівень забруднення атмосферного повітря перебуває у нормі, зауважив Чечоткін.

При цьому у п’яти містах України спостерігаються незначні перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин – у Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам´янському.

Нагадаємо, У Києві місцеві жителі влаштували екологічну акцію проти смогу в столиці.