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Факти / Україна

Відпрацював рік – пройшов поліграф. Арахамія про перевірку топ-чиновників

Топ-чиновників пропонують регулярно тестувати на поліграфі, якщо це не суперечитиме закону.

Відпрацював рік – пройшов поліграф. Арахамія про перевірку топ-чиновників

Лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія вважає, що як профілактику топ-чиновників можна б було регулярно перевіряти на детекторі брехні.

Він підтримує думку народного депутата Олександра Дубинського, що зазначена перевірка повинна проводитися раз на рік.

Однак для цього до неї не повинно бути зауважень з юридичної точки зору.

Читайте: Як працює поліграф і чи можна його обдурити

– Відпрацював рік – потім здійснив перевірку на поліграфі і пішов на другий сезон, на наступний рік. Дійсно, це треба робити для всіх співробітників державних органів вищого рангу і міністрів, і заступників міністрів, – сказав Арахамія.

До слова, Давид Арахамія пройшов тест на детекторі брехні, який показав, що нардеп не брав хабарів.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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