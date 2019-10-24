Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія пройшов тест на детекторі брехні.

Давид Арахамія пройшов тест на поліграфі.

Поліграфолог задавав йому питання, на які можна було відповісти лише “так” або “ні”.

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У Арахамія запитували, чи брав він хабарі від представників великого бізнесу, російського, українського олігархату, представників різних партій тощо. На всі питання голова фракції Слуга народу давав негативну відповідь.

Поліграфолог стверджує, що попередньо всі відповіді свідчать на користь Арахамії, тобто хабарів він не брав.

– Відразу кидається в очі байдужість Давида Арахамія у психофізіологічному сенсі. Вся його вегетативна поведінка під поліграфом, в принципі, людини, яка не чує запитань. Єдине, що його зачепило, це ідеологічні противники, коли я запитав: “Чи брали ви гроші за голос від представників Опозіційної платформи – За життя?”. Це в принципі політичний нонсенс, щоб це могло мати місце, тому це помилково-позитивна реакція. Ми маємо ті реакції, які вказують на те, що людина правдиво відповіла на питання, Давид ще і менш емоційно навантажений через всю цю ситуацію, – заявив лікар психофізіолог, поліграфолог Віталій Опанасенко.

Офіційні результати тесту будуть оголошені у прямому ефірі у понеділок.

Нагадаємо, що 23 жовтня Арахамія запропонував депутатам від Слуги народу пройти поліграф, щоб відновити довіру після скандалу з законопроектами про майданчики для оцінки нерухомості.

Раніше детектор брехні пройшла народний депутат від Слуги народу Ольга Василевська-Смаглюк.