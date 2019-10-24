PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Хабарів не брав. Арахамія пройшов тест на поліграфі

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія пройшов тест на детекторі брехні.

Давид Арахамія

Давид Арахамія пройшов тест на поліграфі.

Поліграфолог задавав йому питання, на які можна було відповісти лише “так” або “ні”.

Читайте: Як працює поліграф і чи можна його обдурити

У Арахамія запитували, чи брав він хабарі від представників великого бізнесу, російського, українського олігархату, представників різних партій тощо. На всі питання голова фракції Слуга народу давав негативну відповідь.

Поліграфолог стверджує, що попередньо всі відповіді свідчать на користь Арахамії, тобто хабарів він не брав.

– Відразу кидається в очі байдужість Давида Арахамія у психофізіологічному сенсі. Вся його вегетативна поведінка під поліграфом, в принципі, людини, яка не чує запитань. Єдине, що його зачепило, це ідеологічні противники, коли я запитав: “Чи брали ви гроші за голос від представників Опозіційної платформи – За життя?”. Це в принципі політичний нонсенс, щоб це могло мати місце, тому це помилково-позитивна реакція.

Ми маємо ті реакції, які вказують на те, що людина правдиво відповіла на питання, Давид ще і менш емоційно навантажений через всю цю ситуацію, – заявив лікар психофізіолог, поліграфолог Віталій Опанасенко.

Офіційні результати тесту будуть оголошені у прямому ефірі у понеділок.

Нагадаємо, що 23 жовтня Арахамія запропонував депутатам від Слуги народу пройти поліграф, щоб відновити довіру після скандалу з законопроектами про майданчики для оцінки нерухомості.

Раніше детектор брехні пройшла народний депутат від Слуги народу Ольга Василевська-Смаглюк.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ольга Василевська-Смаглюк
Хабарі не брала, але пропонували: ще один нардеп пройшла детектор брехні
Детектор брехні для Слуги народу: чи позбавлять депутатів СН мандатів
Детектор брехні для Слуги народу: чи позбавлять депутатів СН мандатів
Жодного розколу у Слузі народу немає – Арахамія
Жодного розколу у Слузі народу немає – Арахамія
Як працює поліграф і чи можна його обдурити
Як працює поліграф і чи можна його обдурити
Поліграф для Слуги народу: де пройде та коли підготують тестування
Поліграф для Слуги народу: де пройде та коли підготують тестування
верховна рада
Поліграф для Слуги народу: у чому підозрюють депутатів і реакція Зеленського
Слуга народу не обговорювала перевірку депутатів на поліграфі – Корнієнко
Слуга народу не обговорювала перевірку депутатів на поліграфі – Корнієнко
Зеленський анонсував перевірку депутатів на детекторі брехні
Зеленський анонсував перевірку депутатів на детекторі брехні
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка