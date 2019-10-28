Минулого тижня у невеличкій залі зі студійним освітленням тривав прямий ефір. Народний депутат Слуги народу Олександр Дубинський проходив детектор брехні. Близько години нардеп відповідав на однотипні запитання про хабарі, корупцію та законопроекти. Нарешті, попередній вердикт поліграфіста – Дубинський не брехав.

Наступного ранку датчики поліграфа приміряла колега Дубінського по фракції Ольга Василевська-Смаглюк. Попередньо встановили: грошей не брала, але пропозиції були.

Почався цей диво-челендж після гучного звинувачення: начебто слуги народу з податкового та фінансового комітету взяли хабар за провалення законопроекту, який мав прибрати з ринку нерухомості непотрібних посередників.

Схема проста: коли ви продаєте чи купуєте квартиру, оцінювач робить звіт про її вартість і завантажує його до Єдиної бази Фонду Держмайна. Зробити це можна лише через так звані електронні майданчики, які пересилають дані від оцінювача до єдиної бази, і лише за цю послугу беруть з продавця нерухомості від 500 до 1800 грн. Найцікавіше, що ці майданчики приватні, тобто гроші йдуть не до державної кишені, а посередникам.

Нардеп-мажоритарник відхрещується, що стимулював слуг народу.

Схему вигадали ще за попередньої влади, вона чудово працювала і приносила, за підрахунками ЗМІ, мільйон гривень у день. Фактично з нічого. Журналісти програми Наші гроші з’ясували, що всі ці електронні майданчики, ймовірно, мають одного бенефіціара і пов’язані з депутатом кількох скликань Антоном Яценком. Депутат запам’ятався не лише тендерною палатою, а й тим, що колись привозив на свій округ в Умані зіркового Тото Кутуньо.

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Смаженим запахло, коли проти скандальної схеми з майданчиками відмовилися голосувати одинадцять депутатів від Слуги народу, включно з заступником голови комітету з фінансів Олександром Дубінським. Монобільшість починає трясти від взаємних звинувачень. Депутати, які бойкотували закон, могли отримати хабарі. Журналістка Соня Кошкіна, спираючись на власні джерела, найпершою озвучила розцінки бойкоту – до $30 тис. в одні руки.

Слуги народу все заперечують і звинувачують мафію оцінщиків. Мовляв, їм вигідна ліквідація майданчиків, щоб і надалі занижувати вартість нерухомості. До того ж, кажуть, не лише нардепи їхньої фракції голосували проти законопроекту. А й, наприклад, Ніна Южаніна з ЄС.

Поліграф для Слуги народу: чи брали депутати хабарі

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабаря депутатами.

Але детектор-вечірку вже не зупинити. От і голова фракції Слуга народу Давид Арахамія вирішив – поліграф так поліграф. Подейкують, що так він вирішив витримати дуель проти Дубінського, з яким у нього виникли публічні суперечки. Давида Арахамію тестували у тій самій зйомній квартирі, що й Дубінського.

Та поліграф проходив у прямому ефірі, а це неприпустима помилка, тому ніяких зізнань бути не могло – запевняє професійний поліграфіст Ігор Іщук.

Соцмережі на поліграфний флешмоб відповіли відвертим стьобом. Пропонуючи радикальніші засоби – праску або паяльник.

Насправді, новим традиціям вже багато років. Для України це теж не новинка – Факти тижня одними з перших серед ЗМІ перевіряли на детекторі політиків. Та для суду такі зізнання не є доказами.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що голова фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що всередині політичної сили немає розколу.