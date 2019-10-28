Протягом тижня похолодає в усіх регіонах України, а вночі очікуються морози до -4.

У вівторок, 29 жовтня, помірні опади у вигляді дощу очікуються практично на всій території країни, окрім північного заходу.

Синоптики також прогнозують значне зниження температури повітря.

На півдні – від +13 до +15, на сході +13, у центрі +11, на заході та півночі місцями вдень не вище +8.

У Києві дощ, вночі 4-6, а вдень 7-9 градусів тепла.

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У середу, 30 жовтня, дощі пройдуть на півдні, а також частково зачеплять схід та захід країни.

У південних регіонах температура знизиться до +11, у центрі та на сході – до +8, на заході та півночі стовпчики термометрів місцями показуватимуть +4. Окрім того, на півночі, у центрі та заході очікуються нічні заморозки від 0 до -2.

У столиці без опадів, вночі 1-3, вдень 4-6 вище нуля.

На четвер, 31 жовтня, синоптики прогнозують суху погоду, а вночі до 4 градусів морозу.

Вдень на півдні максимум +8, на решті території в середньому +6.

У Києві сухо, вночі 1-3 градуси морозу, вдень 4-6 тепла.

У п’ятницю, 1 листопада, скрізь сухо, хмарно з прояснення.

Вночі до -4, а вдень температура майже на всій території країни коливатиметься в межах від +6 до +8.

У столиці без опадів, вночі 0-2, вдень 4-6 градусів тепла.

До слова, Факти ICTV публікували прогноз погоди в Україні на листопад 2019 року.