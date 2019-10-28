Проходження нардепами поліграфа матиме політичні наслідки, окремо працюватимуть антикорупційні органи.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що для боротьби з корупцією підходять будь-які методи, зокрема поліграф.

– Щодо доцільності – я вважаю, що будь-якими шляхами, якими можна боротися з корупцією – потрібно боротися, – сказав він.

За його словами, проходження поліграфа нардепами зараз є занадто публічним.

Читайте: Як працює поліграф і чи можна його обдурити

Голова парламенту підкреслив, що цей процес матиме політичні наслідки.

– Що стосується наслідків: всі колеги, які проходили поліграф, говорили, що це, насамперед, політичні наслідки. Окремо з цим працюватимуть антикорупційні органи, – сказав він.

Разумков висловив сподівання, що результати відповідної діяльності правоохоронців будуть найближчим часом.

Нагадаємо, лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що задля профілактики топ-чиновників можна б було регулярно перевіряти їх на детекторі брехні.