Верховна Рада поточного тижня може розглянути законопроекти щодо легалізації грального бізнесу, деофшоризації, демонополізації спиртової галузі та інші важливі документи.

Перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук на погоджувальній раді звернувся до нардепів з проханням поточного тижня розглянути кілька першочергових законопроектів.

– У нас цей тиждень надзвичайно насичений, але як представник президента України я просив би все-таки віднайти можливість цього тижня внести до порядку денного питання, пов’язані з демонополізацією спиртової галузі (№2300), з відповідальністю за незаконне видобування бурштину, визначитися щодо питань, пов’язаних з легалізацією грального бізнесу, і ті проекти, які ми обіцяли нашим виборцям – це питання деофшоризації (№№ 1209 і 1210), – наголосив він.

За його словами, фракція Слуга народу працює над завершенням блоку проектів щодо народовладдя.

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– Ми вийшли десь на сім-вісім законопроектів, починаючи від всеукраїнського референдуму, місцевого референдуму, електронних петицій, народних законодавчих ініціатив, народного вето на закони тощо. Я думаю, найближчим часом вони будуть внесені до зали, – сказав Стефанчук.

До речі, проект державного бюджету 2020 у другому читанні планують ухвалити 14 листопада.