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Факти / Україна

Рада не розглядатиме закон про створення ринку землі 12 листопада

12 листопада Верховная Рада не розглядатиме законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Рада не розглядатиме закон про створення ринку землі 12 листопада

Законопроект про створення ринку землі виключений з порядку денного Верховної Ради на вівторок, 12 листопада.

Станом на 20.00 понеділка в опублікованій на сайті парламенту порядку денному на 12 листопада законопроект №2178-10 відсутній.

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Ввечері в понеділок заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубинський повідомив, що законопроект №2178-10 був знятий з порядку денного з метою доопрацювання та коригування.

– Закон про землю завтра розглядатися не буде. З порядку денного ми його зняли, ми його обговорюємо, розмірковуємо над правками, які будуть внесені між першим і другим читанням. Він повинен бути відкоректований, – сказав Дубинський.

Нагадаємо, що в Україні почав працювати сайт, який має надати відповіді на актуальні запитання щодо земельної реформи.

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