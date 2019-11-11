12 листопада Верховная Рада не розглядатиме законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Законопроект про створення ринку землі виключений з порядку денного Верховної Ради на вівторок, 12 листопада.

Станом на 20.00 понеділка в опублікованій на сайті парламенту порядку денному на 12 листопада законопроект №2178-10 відсутній.

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Ввечері в понеділок заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубинський повідомив, що законопроект №2178-10 був знятий з порядку денного з метою доопрацювання та коригування.

– Закон про землю завтра розглядатися не буде. З порядку денного ми його зняли, ми його обговорюємо, розмірковуємо над правками, які будуть внесені між першим і другим читанням. Він повинен бути відкоректований, – сказав Дубинський.

Нагадаємо, що в Україні почав працювати сайт, який має надати відповіді на актуальні запитання щодо земельної реформи.