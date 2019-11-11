Що таке референдум
Референдумом називають рішення з конституційних, законодавчих чи інших питань країни, які ухвалюють виборці. Це – пряме волевиявлення народу щодо актуальних питань в країні.
Проведення всеукраїнського референдуму регулюється розділом III Конституції України. Також однією із його основ був закон Про всеукраїнський та місцеві референдуми. Проте він втратив чинність, оскільки у 2018 році його визнали неконституційним.
Через це у зазначеному питанні частково утворився вакуум, оскільки повернення до редакції 1991 року багато експертів називали малоймовірним.
Проте президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом український парламент розробить та ухвалить законопроект, який має чітко встановити види і механізми референдумів.
Хто може призначити референдум
Згідно зі ст. 72 Конституції України, всеукраїнський референдум може призначити президент або Верховна Рада.
Також існує можливість проголосити проведення референдуму за ініціативою народу України.
Для цього необхідно зібрати підписи щонайменше 3 млн українців щонайменше у двох третинах областей країни, і щоб у кожній було щонайменше 100 тис. підписів.
Питання, які виносяться на референдум, оголошуються у десятиденний строк після його офіційного призначення.
Хто готує референдум і як відбувається голосування
За підготовку і проведення референдуму відповідає Центральна виборча комісія. Вона визначає зразки документації, які застосовуються під час проведення референдуму, спрямовує діяльність комісій, проводить підрахунок голосів та оголошує результати референдуму.
Під час підготовки до референдуму створюються дільниці для голосування, комісії з проведення, та інші необхідні умови, які забезпечать проведення референдуму.
Голосувати на референдумі мають право громадяни, які на момент його проведення досягли віку у 18 років.
Референдум також є частиною волевиявлення громадян і досить схоже на голосування на виборах. Проте замість кандидатів учасникам референдуму пропонують відповісти на одне або кілька запитань. Зазвичай відповідь на них – Так або Ні.
Ухвалені рішення починають діяти з моменту їх опублікування.
Який референдум пропонує провести Зеленський
Президент Володимир Зеленський пропонує винести на всеукраїнський референдум питання продажу землі іноземцям після відкриття ринку землі.
– Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські землі тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України – на всеукраїнському референдумі, – сказав Зеленський під час звернення до українців.
Наразі невідомо, коли саме президент хотів би провести референдум щодо можливості продажу землі іноземцям.