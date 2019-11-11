Референдумом називають рішення з конституційних, законодавчих чи інших питань країни, які ухвалюють виборці. Це – пряме волевиявлення народу щодо актуальних питань в країні.

Проведення всеукраїнського референдуму регулюється розділом III Конституції України. Також однією із його основ був закон Про всеукраїнський та місцеві референдуми. Проте він втратив чинність, оскільки у 2018 році його визнали неконституційним.

Через це у зазначеному питанні частково утворився вакуум, оскільки повернення до редакції 1991 року багато експертів називали малоймовірним.

Проте президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом український парламент розробить та ухвалить законопроект, який має чітко встановити види і механізми референдумів.