В ефірі Свободи слова на ICTV перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів про основні напрямки народовладдя в Україні.

– Ми пішли від напрямку того, що референдум є єдиною формою народовладдя, що є абсолютно невірним. Ми проаналізували все, що є у світі, зібрали великий пакет матеріалів, які напрямки народовладдя існують у світі. Ми подивилися, що для України підходить п’ять основних напрямків. Разом з всеукраїнським рефередумом ми побачили, що потрібно віддати також увагу місцевим референдумам. Ми ставимо питання так званих народних ініціатив – як на законодавчому рівні, так і електронні петиції. Четвертим напрямком є так зване відкликання, це повинно стосуватися, як посадових осіб, так і рішень.

Про народне вето, законодавче вето. Що коли, чи Верховна Рада, чи місцева рада ухвалює рішення, яке не задовольняє народ України, то він має право, як і президент, накласти на нього вето, – пояснив Стефанчук.