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Факти / Україна

Які теми не виноситимуть на референдум – Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, які теми не виноситимуть на референдум.

Які теми не виноситимуть на референдум – Стефанчук

В ефірі Свободи слова на ICTV перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів про основні напрямки народовладдя в Україні.

– Ми пішли від напрямку того, що референдум є єдиною формою народовладдя, що є абсолютно невірним. Ми проаналізували все, що є у світі, зібрали великий пакет матеріалів, які напрямки народовладдя існують у світі. Ми подивилися, що для України підходить п’ять основних напрямків. Разом з всеукраїнським рефередумом ми побачили, що потрібно віддати також увагу місцевим референдумам. Ми ставимо питання так званих народних ініціатив – як на законодавчому рівні, так і електронні петиції. Четвертим напрямком є так зване відкликання, це повинно стосуватися, як посадових осіб, так і рішень.

Про народне вето, законодавче вето. Що коли, чи Верховна Рада, чи  місцева рада ухвалює рішення, яке не задовольняє народ України, то він має право, як і президент, накласти на нього вето, – пояснив Стефанчук.

Він додав, що референдум не може стосуватися тем бюджету, питань податків і питань амністії.

– Питання теріторіальної цілісності, суверенітету не повинні бути предметов всеукраїнського референдуму. Але ми зараз проходимо близько 11 винятків, що не може бути предметом референдуму, – каже Стефанчук.

Нагадаємо, що 11 листопада президент Володимир Зеленський запропонував провести всеукраїнський референдум щодо ринку землі. Факти ICTV з’ясували, як призначають референдуми в Україні і хто за них відповідає.

Джерело: Свобода слова

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