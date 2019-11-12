У разі, якщо Газпром припинить транзит газу, Україна пустить своїм споживачам блакитне паливо зі сховищ та продовжить судитися з Росією.

Українські споживачі отримуватимуть газ зі сховищ у разі, якщо Росія припинить транзит газу через Україну з 1 січня 2020 року.

За необхідності наша країна також може імпортувати газ за контрактами, заявив голова правління НАК Нафтогаз Андрій Коболєв.

За його словами, Україна також продовжуватиме стягнення з Росії майже $3 млрд за арбітраж і судитися ще за $12 млрд.

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За сценарієм, під час якого Газпром припиняє транзит блакитного палива, на Росію чекають збитки та штрафні санкції від своїх клієнтів у Західній Європі, прогнозують у Нафтогазі.

– Востаннє, коли Газпром робив таку вправу – взимку 2014-2015 років – втратив більше $5 млрд, за підрахунками російських аналітиків, – заявив Коболєв.

До слова, в Нацбанку України повідомили, що Газпром після закінчення контракту про транзит залишиться винен Європі не менше 50 млрд кубометрів газу.