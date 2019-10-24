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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Газпром не зможе зупинити транзит через Україну: в НБУ пояснили чому

Газпрому в 2020 році, навіть після закінчення контракту про транзит через територію України, доведеться прокачати до Європи щонайменше 50 млрд кубометрів газу.

Транзит газа

Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб вважає, що Росії після закінчення транзитного контракту доведеться постачати газ у Європу через територію України.

– Дійсно може бути сценарій, що протягом якогось проміжку у 2020 році Росія може припинити транзит свого газу через територію України… Ми виходимо з того, які наразі є контрактні зобов’язання у Газпрому, які обсяги у сховищах газу і коли нові газопроводи будуть введені в дію. Враховуючи всі ці фактори, щоб виконати свої зобов’язання, Газпрому доведеться прокачати через Україну щонайменше 50 млрд кубометрів газу, – повідомив на брифінгу банкір.

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За його словами, тимчасове припинення транзиту російського газу навряд чи позначиться на українській економіці.

Нагадаємо, 18 жовтня Газпром заявив, що укладе новий контракт на транзит газу, якщо Україна відмовиться від своєї перемоги у Стокгольмському арбітражі. У відповідь Нафтогаз анонсував новий позов на $11 млрд.

Джерело: Громадське

Фото: Dreamstime

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