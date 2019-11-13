Володимир В’ятрович, який більше п’яти років очолював Український інститут національної пам’яті, став народним депутатом замість Ірини Луценко. Що про нього відомо – в матеріалі Фактів ICTV.

Володимир В’ятрович став народним депутатом від партії Європейська солідарність замість Ірини Луценко, яка раніше подала заяву про дострокове припинення повноважень.

Що відомо про історика та публіциста, якого всі знають як головного ініціатора процесу декомунізації в Україні – в короткій біографії.

В’ятровичу – 42 роки (народився у Львові 7 червня 1977 року).

Освіта

У 1999 році закінчив історичний факультет Львівського університету (історія України).

У 2004-му захистив кандидатську дисертацію Закордонні рейди УПА в контексті реалізації антитоталітарної національно-демократичної революції народів Центрально-Східної Європи.

Кар’єра та досягнення

З листопад 2002-го до березня 2008 року – директор Центру досліджень визвольного руху у Львові.

2005-2006 рр. – викладач в Українському католицькому університеті.

З серпня 2005 року до грудня 2007-го – науковий співробітник Інституту українознавства імені Крип’якевича НАН України.

У 2007 році прийшов в Український інститут національної пам’яті – як його представник у Львівській області, а через рік очолив архівний відділ.

З січня до жовтня 2008-го – радник з науково-дослідницької роботи голови СБУ.

З жовтня того ж року до березня 2010 року – директор галузевого державного архіву Служби безпеки України в Києві.

2010-2011 рр. – стажування в Українському науковому інституті Гарвардського університету.

А в березні 2014 року призначений директором Українського інституту національної пам’яті, де працював до 18 вересня 2019 року.

В’ятрович є активним учасником Євромайдану, автор багатьох історичних книг про ОУН-УПА та національно-визвольний рух.

Нагороджений Хрестом Івана Мазепи, лауреат премії імені Василя Стуса (2012).

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Після звільнення планує добре відпочити, а потім повернутися до історичної діяльності, бо останні п’ять років на це не було часу.

– Хочу зайнятися більш творчою роботою, тому що як історик не мав можливості займатися історією протягом цих п’яти років. Зважаючи на те, що я сам створив хороші умови для роботи історикам, підвищуючи популяризацію історії, – розповів В’ятрович у коментарі УНН.

Нагадаємо, 18 вересня Володимир В’ятрович заявив, що залишає посаду голови Українського інституту національної пам’яті.

Фото: Український інститут національної пам’яті