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Факти / Україна

Сім-картки за паспортами: Баканов запропонував спосіб боротьби з “мінерами”

Продаж сім-карток за паспортами допоможе у боротьбі з “мінерами” станцій метро та інших об’єктів інфраструктури.

Сім-картки за паспортами: Баканов запропонував спосіб боротьби з “мінерами”

Голова СБУ Іван Баканов, коментуючи часті повідомлення анонімів про “мінування” метро, зазначив, що сім-картки потрібно продавати за паспортами.

– Більшість таких повідомлень справді надходить з окупованих територій, але не всі – трапляється, що і з підконтрольній Україні території. Потрібні зміни до законодавства, які не всім будуть до вподоби: продавати сім-картки за паспортом, – сказав він.

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На його думку, це допоможе у пошуку “мінера”.

Водночас Баканов наголосив, що це не вирішить проблему повністю, адже такі анонімні повідомлення надсилають також електронною поштою.

Нагадаємо, лише 12 листопада в Харкові перевіряли інформацію про можливе мінування 54 будівель.

Джерело: Главком

Фото: Офіс Президента

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