Все, що відомо про співробітницю Офісу президента Світлану Кондзеля, яку затримали на хабарі в 150 тис. – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Детективи НАБУ 12 листопада затримали керівницю одного з головних департаментів Офісу президента Світлану Кондзелю одразу після отримання хабара розміром $150 тис.

Це був перший транш, а всього чиновниця сподівалася отримати $300 тис. за сприяння у призначенні на вищу посаду в керівництві НАК Нафтогаз.

Біографія Світлани Кондзелі

Директором департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента (раніше – Адміністрації президента) Кондзеля працювала з квітня 2015 року, а в різних відділах АП трудилася з 2005 року.

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Світлані Кондзелі 45 років, родом вона зі Львова. Освіта вона отримувала у Львівській комерційній академії, також має дипломи Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі та Національної академії державного управління при президенті України.

Декларація Світлани Кондзелі

Згідно з декларацією, Кондзеля має квартиру в Київській області площею 86 кв.м, а також квартиру у Львові площею 114,5 кв.м. Також записані на чоловіка будинок в Іванівці Київської області (площею 47 кв. м) і земельна ділянка там же (його площа – 2,2 тис. кв. м). Їздить на Renault 2011 року.

Її річна зарплата за основним місцем роботи склала 610,5 тис. грн.















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Раніше Факти ICTV писали, що 11 листопада за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн кредитних коштів, які надав НБУ, НАБУ і САП затримали сімох осіб.