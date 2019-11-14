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Факти / Україна

Анна Скороход планує подати заяву на Арахамію за наклеп

Народний депутат Анна Скороход планує скаржитися до правоохоронних органів на голову фракції Слуга народу Давида Арахамію через його заяву про те, що нібито вона пропонувала й давала гроші колегам.

Анна Скороход

Анна Скороход відкинула звинувачення Давида Арахамії, бо “ніколи нікому нічого не пропонувала”.

– Дуже гарний крок, дякую. Давайте ще якусь гидоту придумаємо за те, що я висловлюю свою думку. Я зараз подам заяву до САП, ДБР, НАБУ, куди завгодно. Нехай перевірять ті дані, про які він сказав, – наголосила нардеп у коментарі.

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Вона також наголосила, що поки залишиться у складі фракції Слуга народу.

Нагадаємо, 14 листопада голова фракції Слуга народу Давид Арахамія під час засідання Верховної Ради сказав, що народний депутат Анна Скороход пропонувала колегам “грошову допомогу”.

Перед його виступом  Скороход заявила, що її цивільного чоловіка Олексія Алякіна затримали через те, що вона не голосувала за “указом” фракції.

Фото: Анна Скороход

Джерело: УНІАН

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