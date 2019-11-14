PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Арахамія анонсував нові ротації у комітетах Ради

Голова парламенської фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що планується провести ротації у комітетах Верховної Ради.

Давид Арахамія

Давид Арахамія повідомив, що у парламенті є нардепи, які взагалі не відвідують засідання комітетів, тому їхні місця займуть інші люди.

– Я вважаю, що такі люди, які багато говорять, але мало працюють, повинні знаходитися в комітеті свободи слова, – сказав голова фракції Слуга народу в кулуарах Ради.

Читайте: Арахамія ініціюватиме виключення Скороход із фракції Слуга народу

Тому, за його словами, планується ще кілька ротацій, і ці питання, ймовірно, розглядатимуться парламентом 15 листопада.

Нагадаємо, 12 листопада нардепа від Слуги народу Богдана Яременка відкликали з посади голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва через скандал навколо його листування з повією.

На його місце претендують: Галина Михайлюк, Єлизавета Ясько, Святослав Юраш і Олександр Мережко.

Джерело: Укрінформ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зарплати нардепів не зміняться: Рада ухвалила кошторис на 2020 рік
Зарплати нардепів не зміняться: Рада ухвалила кошторис на 2020 рік
Чоловік у розшуку: чому нардеп Скороход опинилася у центрі скандалу
Чоловік у розшуку: чому нардеп Скороход опинилася у центрі скандалу
Арахамія ініціюватиме виключення Скороход із фракції Слуга народу
Арахамія ініціюватиме виключення Скороход із фракції Слуга народу
Анна Скороход
Анна Скороход планує подати заяву на Арахамію за наклеп
Що відомо про депутата Слуги народу Анну Скороход
Що відомо про депутата Слуги народу Анну Скороход
Верховна Рада
Рада ухвалила держбюджет 2020 у другому читанні
Не голосувала за “указом” фракції: Скороход звинуватила Слугу народу у тиску
Не голосувала за “указом” фракції: Скороход звинуватила Слугу народу у тиску
арахамия
Арахамія сказав, хто пропонував гроші нардепам Слуги народу
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка