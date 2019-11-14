Голова парламенської фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що планується провести ротації у комітетах Верховної Ради.

Давид Арахамія повідомив, що у парламенті є нардепи, які взагалі не відвідують засідання комітетів, тому їхні місця займуть інші люди.

– Я вважаю, що такі люди, які багато говорять, але мало працюють, повинні знаходитися в комітеті свободи слова, – сказав голова фракції Слуга народу в кулуарах Ради.

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Тому, за його словами, планується ще кілька ротацій, і ці питання, ймовірно, розглядатимуться парламентом 15 листопада.

Нагадаємо, 12 листопада нардепа від Слуги народу Богдана Яременка відкликали з посади голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва через скандал навколо його листування з повією.

На його місце претендують: Галина Михайлюк, Єлизавета Ясько, Святослав Юраш і Олександр Мережко.