Голова Слуги народу Давид Арахамія звинуватив нардепа Анну Скороход у лобіюванні інтересів олігархів.

Голова Слуги народу Давид Арахамія заявив, що особисто винесе рішення про виключення Анни Скороход із фракції.

За його словами, Скороход працює не на Слугу народу, а лобіює у Верховній Раді інтереси конкретних олігархічних груп.

– Ми тільки на наступному засіданні фракції хотіли піднімати питання щодо виключення її з фракції. Тому що вона не працює на фракцію, вона не працює на Слугу народу, вона працює на якісь чиїсь власні інтереси.

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Також Арахамія заявив, що чоловік Скороход Олексій Алякін ”залякував деяких депутатів”. При цьому прізвища нардепів він не назвав.

Нагадаємо, 14 листопада Арахамія під час засідання Верховної Ради сказав, що народний депутат Скороход пропонувала колегам “грошову допомогу”.

Перед його виступом Скороход заявила, що її цивільного чоловіка Олексія Алякіна затримали через те, що вона не голосувала за “указом” фракції.