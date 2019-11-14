Нардеп від Слуги народу Анна Скороход заявила, що її цивільного чоловіка Олексія Алякіна затримали через те, що вона не голосувала за “указом” фракції.

Народна обраниця від Слуги народу Анна Скороход заявила, що її чоловіка затримали через її політичної позиції.

– Сьогодні за мої політичні вподобання та бачення і за те, що я не голосувала так, як мені вказувала фракція, за дорученням одного з замів Адміністрації президента одного з замів генерального прокурора, мого чоловіка було затримано, – сказала вона.

Підставою стали мої голосування в залі: відстоювання державної власності ГТС, а також червона кнопка проти відкриття ринку землі, – каже Скороход.