Нардеп від Слуги народу Анна Скороход заявила, що її цивільного чоловіка Олексія Алякіна затримали через те, що вона не голосувала за “указом” фракції.
Народна обраниця від Слуги народу Анна Скороход заявила, що її чоловіка затримали через її політичної позиції.
– Сьогодні за мої політичні вподобання та бачення і за те, що я не голосувала так, як мені вказувала фракція, за дорученням одного з замів Адміністрації президента одного з замів генерального прокурора, мого чоловіка було затримано, – сказала вона.
Підставою стали мої голосування в залі: відстоювання державної власності ГТС, а також червона кнопка проти відкриття ринку землі, – каже Скороход.
Вона стверджує, що рішення про затримання її чоловіка нібито незаконне.
– Підставою став запит Російської Федерації 2017-го року. До цього ніяких не було питань, а тут після “червоної кнопки” відбувається затримання мого чоловіка, – наголосила Скороход.
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Лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що партія до затримання Олексія Алякіна не має жодного відношення.
– Якщо ви зараз зайдете в Google і загуглите цивільного чоловіка пані Скороход – ви все зрозумієте. Ми, як політична партія до цього не має жодного стосунку, – зазначив Арахамія.
Разом з цим він заявив, що Скороход неодноразово пропонувала своїм колегам “грошову допомогу”.
Нагадаємо, 4 лютого цього року суд зобов’язав Державну міграційну службу надати українське громадянство екс-власнику російського банку Пушкіно Олексію Алякіну, обвинуваченому в шахрайстві і затриманому українськими правоохоронцями за запитом РФ.