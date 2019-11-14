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Факти / Україна

У Києві з’явився проспект Любомира Гузара і вулиця Олекси Тихого (КАРТА)

Київрада перейменувала проспект Космонавта Комарова у Солом’янському районі на проспект Любомира Гузара.

У Києві з’явився проспект Любомира Гузара і вулиця Олекси Тихого (КАРТА)

У Києві проспект Космонавта Комарова у Солом’янському районі перейменували на проспект Любомира Гузара.

За це рішення у Київраді проголосували 74 з 86 депутатів.

Довідка. Любомир Гузар – український релігійний діяч, архієпископ Української греко-католицької церкви (2001—2011). З 1958 року священик , з 1977 року – єпископ, з 2001 – кардинал. Верховний архієпископ Львівський (з 2001), Києво-Галицький (з 2005), архієпископ-емерит (з 2011).

Гузар помер 31 травня 2017 року на 85 році життя.

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Наступним рішенням Київрада перейменувала вулицю Виборзьку у цьому ж районі столиці на вулицю Олекси Тихого. Це рішення підтримали 75 з 86 депутатів.

Довідка. Олекса Тихий – український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української Гельсінської групи. Виступав на захист української мови. Помер в ув’язненні.

Нагадаємо, що 30 жовтня Верховна Рада підтримала перейменування міста Переяслав-Хмельницький у Переяслав.

Джерело: Київська міська рада

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