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Зарплати нардепів не зміняться: Рада ухвалила кошторис на 2020 рік

Верховна Рада ухвалила постанову Про кошторис на 2020 рік.

Зарплати нардепів не зміняться: Рада ухвалила кошторис на 2020 рік

За постанову №2433 проголосували 272 народні депутати.

Відповідно до ухваленого документа, на фінансування Апарату Верховної Ради у 2020 році передбачено 2,007 млрд грн.

Зокрема, найбільше передбачено на фінансування законотворчої діяльності – 1,05 млрд грн, на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради – 907, 5 млн грн.

На автобазу витратять 96,8 млн грн. Найменше виділили на фінансування їдальні – 2,5 млн грн.

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До слова, народний депутат від Слуги народу Микита Потураєв зазначив, що у кошторисі Верховної Ради на 2020 рік передбачено зменшення видатків на парламент.

Але зарплати народних депутатів залишаться незмінними.

Нагадаємо, Верховна Рада 14 листопада ухвалила державний бюджет 2020 у другому читанні.

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