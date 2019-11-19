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Факти / Україна

Скільки українців вважають Голодомор геноцидом (ОПИТУВАННЯ)

82% респондентів вважають, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом українського народу.

голодомор

Згідно з результатами опитування, яке провела соціологічна група Рейтинг, 82% українців вважають Голодомор 1932-1933 років геноцидом.

11% опитаних не згодні з твердженням, що Голодомор був геноцидом українців. 7% українців не змогли відповісти.

Читайте: Чому Німеччина може не визнати Голодомор геноцидом

– Якщо порівняти з минулим роком, дещо зросла кількість тих, хто однозначно згоден з цим твердженням, – зазначають соціологи.

У регіональному розрізі спостерігаються такі відмінності: твердження про те, що Голодомор є геноцидом, поділяють 95% жителів Заходу, 87% – Центру, 72% – Півдня і 61% – Сходу.

Скільки українців вважають Голодомор геноцидом (ОПИТУВАННЯ)

Раніше Факти ICTV писали, що законодавча асамблея канадської провінції Британська Колумбія ухвалила закон про День пам’яті українського Голодомору, який визнає геноцидом штучний голод 1932-33 років.

Фото: Dreamstime

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