Прибуття військових катерів з Криму очікується до четверга, 21 листопада.
Командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко розповів, що раніше захоплені Росією біля берегів Криму українські катери Нікополь, Бердянськ і буксир Яни Капу повернутися в Україну 20 або 21 листопада.
Читайте: Скандал у справі захоплених Росією кораблів: навіщо суд розкрив секретні документи
– Проводиться переміщення суден. Очікуємо 20-21 числа, – сказав він.
Куди саме прибудуть судна не повідомляється.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року українські кораблі у Керченській протоці обстріляли російські прикордонники, після чого були захоплені наші моряки.
24 українських моряка РФ звинуватила у нелегальному перетині державного кордону.
7 вересня 2019 року Україна та Росія провели обмін ув’язненими. Додому повернулися українські військовополонені моряки та ще 11 політв’язнів.
18 листопада Росія зобов’язалася повернути Україні кораблі. У супроводі російських прикордонників судна вже пройшли під Кримським мостом.