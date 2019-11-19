Прибуття військових катерів з Криму очікується до четверга, 21 листопада.

Командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко розповів, що раніше захоплені Росією біля берегів Криму українські катери Нікополь, Бердянськ і буксир Яни Капу повернутися в Україну 20 або 21 листопада.

Читайте: Скандал у справі захоплених Росією кораблів: навіщо суд розкрив секретні документи

– Проводиться переміщення суден. Очікуємо 20-21 числа, – сказав він.

Куди саме прибудуть судна не повідомляється.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року українські кораблі у Керченській протоці обстріляли російські прикордонники, після чого були захоплені наші моряки.

24 українських моряка РФ звинуватила у нелегальному перетині державного кордону.

7 вересня 2019 року Україна та Росія провели обмін ув’язненими. Додому повернулися українські військовополонені моряки та ще 11 політв’язнів.

18 листопада Росія зобов’язалася повернути Україні кораблі. У супроводі російських прикордонників судна вже пройшли під Кримським мостом.