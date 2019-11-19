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Факты / Украина

Военные катера вернутся в Украину к 21 ноября – Воронченко

Прибытие военных катеров из Крыма ожидается к четвергу, 21 ноября.

Военные катера вернутся в Украину к 21 ноября – Воронченко

Командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко рассказал, что ранее захваченные Россией у берегов Крыма украинские катера Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу вернуться в Украину 20 или 21 ноября.

Читайте: Скандал в деле захваченных Россией кораблей: зачем суд раскрыл секретные документы

– Проводится перемещение судов. Ожидаем 20-21 числа, – сказал он.

Куда именно прибудут суда не уточняется.

Напомним, 25 ноября 2018 года украинские корабли в Керченском проливе обстреляли российские пограничники, после чего были захвачены наши моряки.

24 украинских моряка РФ обвинила в нелегальном пересечении государственной границы.

7 сентября 2019 года Украина и Россия провели обмен заключенными. Домой вернулись украинские военнопленные моряки и еще 11 политзаключенных.

18 ноября Россия обязалась вернуть Украине корабли. В сопровождении российских пограничников судна уже прошли под Крымским мостом.

Источник: УНН

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