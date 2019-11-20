Після кодування супутникового телебачення українські телеканали на супутнику будуть доступні тільки за передплатою. Але є альтернатива – IPTV, ОТТ або Т2. Що це, які переваги та недоліки у кожного з сервісів – у матеріалі Фактів ICTV.

Чотири найбільші медіагрупи України, зокрема і StarLightMedia, до якої входить ICTV, закодують свої супутникові сигнали з 20 січня 2020 року.

Якщо у вас супутникове телебачення, і ви не сплачували щомісячну абонплату, то, ймовірно, користувались послугами шахраїв, і вас торкнеться вимкнення.

Після кодування супутникового сигналу українських телеканалів буде декілька варіантів перегляду ТБ. Факти ICTV вже писали про всі альтернативи – їх сім.

Якщо ви вирішили відмовитись від супутникового телебачення, розповідаємо про переваги та недоліки альтернативних сервісів – IPTV, ОТТ та Т2.

Т2

Ефірне цифрове телебачення Т2 з’явилось в Україні відносно нещодавно. Сьогодні воно дає можливість перегляду 32 українських телеканалів. Все, що необхідно – ефірна антена (не важливо – зовнішня чи внутрішня) та тюнер DVB-T2. У моделях телевізорів останніх п’яти років він зазвичай вже вмонтований.

Переваги Т2:

безкоштовний перегляд;

недороге обладнання;

якість прийому краща, ніж в аналоговому телебаченні.

Недоліки Т2:

обмежена кількість телеканалів;

немає сервісної підтримки;

для кожного ТВ необхідно мати окремий тюнер.

IPTV

Можна придбати доступ до телебачення від свого провайдера інтернету – Internet Protocol Television. Зазвичай вони пропонують пакети інтернет + телебачення, що значно вигідніше, ніж купувати їх окремо.

Переваги IPTV:

можливість запису та перегляду програм, які вже транслювати на ТБ;

можливість самостійно обрати телеканали;

якість зображення з високою роздільною здатністю.

Недоліки IPTV:

необхідність мати високошвидкісний інтернет. У разі перебоїв ТБ також буде “глючити”;

послугу надає лише ваш інтернет-провайдер;

надання даних інтернет-провайдерами не регулюється на законодавчому рівні.

ОТТ

Технологія ОТТ (Over the Top ) дозволяє користуватись інтерактивним ТВ у режимі реального часу, маючи лише доступ до швидкісного інтернету та телевізор з технологією Smart TV.

Переваги ОТТ:

немає прив’язки до інтернет-провайдера. Можна обрати будь-яку платформу – Megogo, Divan.TV, Oll.TV, Omega TV, YouTV, Sweet.TV та ін.;

фільми та передачі у високій якості;

можна дивитись улюблені передачі у будь-який час на будь-якому пристрої.

Недоліки ОТТ:

необхідність купувати платну щомісячну підписку;

залежність від швидкісного інтернету;

контент доставляється через некеровану мережу, а тому якість під час трансляцій може бути низькою.

Зауважте, що після кодування сигналу телеканалів можна продовжувати користуватись супутниковим ТБ. Факти ICTV рахували, скільки це коштуватиме.