PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

IPTV, ОТТ, Т2 замість супутникового ТБ: що обрати після кодування каналів

Після кодування супутникового телебачення українські телеканали на супутнику будуть доступні тільки за передплатою. Але є альтернатива – IPTV, ОТТ або Т2. Що це, які переваги та недоліки у кожного з сервісів – у матеріалі Фактів ICTV.

Кодування супутниковго сигналу

Чотири найбільші медіагрупи України, зокрема і StarLightMedia, до якої входить ICTV, закодують свої супутникові сигнали з 20 січня 2020 року.

Якщо у вас супутникове телебачення, і ви не сплачували щомісячну абонплату, то, ймовірно, користувались послугами шахраїв, і вас торкнеться вимкнення.

Після кодування супутникового сигналу українських телеканалів буде декілька варіантів перегляду ТБ. Факти ICTV вже писали про всі альтернативи – їх сім.

Кодування супутникового телебачення

Якщо ви вирішили відмовитись від супутникового телебачення, розповідаємо про переваги та недоліки альтернативних сервісів – IPTV, ОТТ та Т2.

Т2

Ефірне цифрове телебачення Т2 з’явилось в Україні  відносно нещодавно. Сьогодні воно дає можливість перегляду 32 українських телеканалів. Все, що необхідно – ефірна антена (не важливо – зовнішня чи внутрішня) та тюнер DVB-T2. У моделях телевізорів останніх п’яти років він зазвичай вже вмонтований.

Переваги Т2:

  • безкоштовний перегляд;
  • недороге обладнання;
  • якість прийому краща, ніж в аналоговому телебаченні.

Недоліки Т2:

  • обмежена кількість телеканалів;
  • немає сервісної підтримки;
  • для кожного ТВ необхідно мати окремий тюнер.

IPTV

Можна придбати доступ до телебачення від свого провайдера інтернету – Internet Protocol Television. Зазвичай вони пропонують пакети інтернет + телебачення, що значно вигідніше, ніж купувати їх окремо.

Переваги IPTV:

  • можливість запису та перегляду програм, які вже транслювати на ТБ;
  • можливість самостійно обрати телеканали;
  • якість зображення з високою роздільною здатністю.

Недоліки IPTV:

  • необхідність мати високошвидкісний інтернет. У разі перебоїв ТБ також буде “глючити”;
  • послугу надає лише ваш інтернет-провайдер;
  • надання даних інтернет-провайдерами не регулюється на законодавчому рівні.

ОТТ

Технологія ОТТ (Over the Top ) дозволяє користуватись інтерактивним ТВ у режимі реального часу, маючи лише доступ до швидкісного інтернету та телевізор з технологією Smart TV.

Переваги ОТТ:

  • немає прив’язки до інтернет-провайдера. Можна обрати будь-яку платформу – Megogo, Divan.TV, Oll.TV, Omega TV, YouTV, Sweet.TV та ін.;
  • фільми та передачі у високій якості;
  • можна дивитись улюблені передачі у будь-який час на будь-якому пристрої.

Недоліки ОТТ:

  • необхідність купувати платну щомісячну підписку;
  • залежність від швидкісного інтернету;
  • контент доставляється через некеровану мережу, а тому якість під час трансляцій може бути низькою.

Зауважте, що після кодування сигналу телеканалів можна продовжувати користуватись супутниковим ТБ. Факти ICTV рахували, скільки це коштуватиме.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кодування супутниковго сигналу
Щонайменше 68 грн/місяць: скільки доведеться платити після кодування супутникового ТБ
Мережа Т2 не буде кодувати свій сигнал в ефірі
Мережа Т2 не буде кодувати свій сигнал в ефірі
День телебачення та радіо в Україні: перші трансляції та майбутнє українського ТБ у 2020
День телебачення та радіо в Україні: перші трансляції та майбутнє українського ТБ у 2020
Телебачення
Кодування супутника: як дивитись українські канали у 2020 році
тв, украинское тв,кодирование украинских спутниковых каналов
Як дивитися ТБ після кодування українських супутникових каналів
Кодування супутникових каналів
Кодування супутникового ТБ: як не залишитись без улюблених каналів у 2020 році
Ставка на космос: як запускали перший український супутник Січ-1
Ставка на космос: як запускали перший український супутник Січ-1
На Землю падає 8-тонна космічна станція Тяньгун-1
На Землю падає 8-тонна космічна станція Тяньгун-1
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка