День Гідності та Свободи щороку відзначають в Україні 21 листопада з нагоди початку двох знакових подій – Помаранчевої революції 2004-го та Революції Гідності 2013 року. Що треба знати про нього – у кількох фактах.

У шосту річницю початку Євромайдану пропонуємо згадати головні факти про День Гідності та Свободи.

1. Це свято є наступником Дня Свободи, запровадженого у 2005 році указом тодішнього президента Віктора Ющенка на честь Помаранчевої революції. Його скасував 30 грудня 2011 року Віктор Янукович та об’єднав у Свято Соборності та Свободи України.

2. День Гідності і Свободи встановлений указом п’ятого президента Петра Порошенка від 13 листопада 2014 року.

3. Євромайдан тривав 93 дні – розпочався 21 листопада 2013 року після рішення тодішньої влади припинити підготовку до асоціації України з ЄС та завершився 22 лютого 2014-го.

4. 24 листопада хвиля масових протестів прокотилася всією країною, а на Майдані відбувся мітинг опозиції, який зібрав до 150 тис. чоловік.

5. У ніч проти 30 листопада силовики розігнали мітингувальників, жорстоко побивши студентів. Ці події стали переломним моментом у протестах, змістивши акцент із проєвропейського на антиурядовий.

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6. 1 грудня, після силового розгону студентів, вже близко півмільйона українців зібралися на Всеукраїнське віче. Міліція, яка заблокувала напередодні підступи до Майдану Незалежності, змушена була відступити.

7. Протистояння на Майдані з мирної фази перейшли в силову 19 січня, коли обурені ухваленням 16 січня так званих диктаторських законів мітингувальники пішли багатотисячною колоною до Верховної Ради. Вони закидали силовиків бруківкою, фаєрами і коктейлями Молотова. Беркут використовував проти демонстрантів шумові гранати, гумові кулі і водомет.

8. 22 січня на Майдані загинули перші активісти – вірменин Сергій Нігоян та білорус Михайло Жизневський.

9. У найкровопролитніший період Революції Гідності (18-21 лютого 2014 року) у протистояннях з силовиками загинули понад 100 учасників протесту. Їх згодом назвали Небесною Сотнею.

10. Віктор Янукович у ніч проти 22 лютого 2014 року втік з України, а Верховна Рада того ж дня ухвалила постанову про усунення його з посади президента.

Нагадаємо, 5 листопада 2019 року Генпрокуратура розпочала службове розслідування за фактом можливої втрати матеріалів кримінального провадження про злочини, пов’язані з масовими протестами і вбивствами на Майдані у 2013-2014 роках.

Крім того, ГПУ передасть всі справи Майдану в Державне бюро розслідувань.

24 жовтня 2019 року Святошинський райсуд Києва знову змінив запобіжний захід екс-беркутівцю захід екс-беркутівцю Сергію Тамтурі з цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслету на нічний (з 22.00 до 6.00 наступної доби) без носіння електронного браслету (до 24 грудня).

Іншим обвинуваченим – Сергію Зінченку, Павлу Аброськіну, Олександру Марінченку та Олегу Янішевському – суд продовжив терміни арештів до 22 грудня.

Цих екс-співробітників Беркуту звинувачують у вбивстві 48 та пораненні 80 людей на Інститутській у 2014 році.