Володимир Зеленський подав в парламент проект закону, який визначає завдання і права розвідки, а також встановлює адміністративну відповідальність за перешкоджання розвідникам виконувати визначені законом функції і повноваження.

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про розвідку №2412.

У документі дається визначення поняттям: розвідувальна діяльність, розвідувальна інформація, розвідувальні органи України, співробітник під прикриттям і технічні засоби розвідки.

Розвідувальні органи України:

– Служба зовнішньої розвідки України;

– Розвідувальний орган Міністерства оборони України;

– Розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.

Положення про розвідувальний орган затверджує президент.

Завдання розвідувальних органів:

– отримання, аналітична обробка, обробка та надання розвідувальної інформації її споживачам (президент, голова Верховної Ради, прем’єр-міністр і секретар РНБО);

– виявлення і визначення ступеня зовнішніх загроз національній безпеці України, життю, здоров’ю її громадян та об’єктам державної власності за межами України;

– прийняття участі у забезпеченні безпечного функціонування закладів України за кордоном;

– участь у боротьбі з тероризмом, протидії розвідувально-підривній діяльності проти України;

– співпраця з компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями.

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Права розвідувальних органів:

– організовувати та проводити розвідувальні заходи;

– створювати структурні та територіальні підрозділи в межах загальної чисельності та відповідно до визначеної президентом організаційної структури, а також заклади, підприємства, установи, організації;

– відкривати і використовувати рахунки в національній та іноземній валютах у банках та інших фінансових установах;

– використовувати співробітників під прикриттям;

– здійснювати конфіденційну співпрацю з особами;

– здійснювати спеціальну обробку інформації з відкритих джерел, автоматизованих інформаційних систем, обліку, реєстрів, баз даних.

Організаційну структуру розвідувального органу визначає президент.

Загальна чисельність Служби зовнішньої розвідки України визначається законом.

Законопроект передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу за перешкоджання здійсненню розвідувальними органами їх повноважень.

Контролювати суб’єкти розвідувального співтовариства будуть президент, Верховна Рада та Рахункова палата.

Також Зеленський вніс до парламенту законопроект №2413 про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо фінансування розвідувальної діяльності та законопроект №2414 про внесення змін до закону про Службу зовнішньої розвідки щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, 20 вересня Зеленський призначив Валерія Євдокимова головою Служби зовнішньої розвідки України.