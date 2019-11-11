Володимир Зеленський подав в парламент проект закону, який визначає завдання і права розвідки, а також встановлює адміністративну відповідальність за перешкоджання розвідникам виконувати визначені законом функції і повноваження.
Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про розвідку №2412.
У документі дається визначення поняттям: розвідувальна діяльність, розвідувальна інформація, розвідувальні органи України, співробітник під прикриттям і технічні засоби розвідки.
Розвідувальні органи України:
– Служба зовнішньої розвідки України;
– Розвідувальний орган Міністерства оборони України;
– Розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.
Положення про розвідувальний орган затверджує президент.
Завдання розвідувальних органів:
– отримання, аналітична обробка, обробка та надання розвідувальної інформації її споживачам (президент, голова Верховної Ради, прем’єр-міністр і секретар РНБО);
– виявлення і визначення ступеня зовнішніх загроз національній безпеці України, життю, здоров’ю її громадян та об’єктам державної власності за межами України;
– прийняття участі у забезпеченні безпечного функціонування закладів України за кордоном;
– участь у боротьбі з тероризмом, протидії розвідувально-підривній діяльності проти України;
– співпраця з компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями.
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Права розвідувальних органів:
– організовувати та проводити розвідувальні заходи;
– створювати структурні та територіальні підрозділи в межах загальної чисельності та відповідно до визначеної президентом організаційної структури, а також заклади, підприємства, установи, організації;
– відкривати і використовувати рахунки в національній та іноземній валютах у банках та інших фінансових установах;
– використовувати співробітників під прикриттям;
– здійснювати конфіденційну співпрацю з особами;
– здійснювати спеціальну обробку інформації з відкритих джерел, автоматизованих інформаційних систем, обліку, реєстрів, баз даних.
Організаційну структуру розвідувального органу визначає президент.
Загальна чисельність Служби зовнішньої розвідки України визначається законом.
Законопроект передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу за перешкоджання здійсненню розвідувальними органами їх повноважень.
Контролювати суб’єкти розвідувального співтовариства будуть президент, Верховна Рада та Рахункова палата.
Також Зеленський вніс до парламенту законопроект №2413 про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо фінансування розвідувальної діяльності та законопроект №2414 про внесення змін до закону про Службу зовнішньої розвідки щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України.
Нагадаємо, 20 вересня Зеленський призначив Валерія Євдокимова головою Служби зовнішньої розвідки України.