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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Кредити здешевшають: Нацбанк знизив облікову ставку

Нацбанк знизив облікову ставку в Україні до 15,5% річних у зв’язку зі стійкою тенденцією до уповільнення інфляції.

Кредити здешевшають: Нацбанк знизив облікову ставку

В Україні з 25 жовтня знизиться розмір облікової ставки до 15,5% річних.

Відповідне рішення ухвалив Національний банк 24 жовтня.

Як пояснив регулятор, такі дії спрямовані на пом’якшення монетарної політики у зв’язку зі стійкою тенденцією до уповільнення інфляції до цілі 5%.

5 вересня НБУ знизив облікову ставку до 16,5% річних, що на 0,5% менше, ніж було до цього.

Читайте: Облікова ставка за кредитами може знизитися в найближчі роки – НБУ назвав умови

Облікова ставка – відсоток, під який Нацбанк надає кредити банкам. Нижче цього відсотку комерційні банки не можуть давати кошти клієнтам.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада зобов’язала банки показувати клієнтам реальні ставки за кредитами.

Фото: Dreamstime

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