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Факти / Україна

Виплата пенсій жителям ОРДЛО: у Раді зареєстровано законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який регулює питання про виплату пенсій жителям тимчасово окупованих територіях.

верховна рада

Голова Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та АР Крим, Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець повідомив, що в парламенті зареєстрований законопроект №2083-д про виплату пенсій жителям ОРДЛО.

За його словами, більше половини зареєстрованих на підконтрольних територіях пенсіонерів не можуть отримати пенсію.

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Лубінець зазначив, що законопроект передбачає надання людям, які жили на тимчасово окупованих територіях і не могли сплачувати страхові внески, права докупити стаж без застосування санкцій.

У разі втрати документів, з’явиться можливість розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб.

Також буде скасована обов’язкова реєстрації пенсіонерів як внутрішньо переселених осіб для отримання пенсій.

До речі, міністр фінансів Оксана Маркарова розповіла, що в Україні перерахунок пенсій планується провести з квітня місяця. За її словами, трансферт з державного бюджету до Пенсійного фонду збільшено до 173 млрд грн.

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