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Факти / Україна

Кабмін хоче відкрити доступ до пенсійних сервісів через BankID

Кабінет пропонує надати українцям доступ до електронних сервісів пенсійного фонду за допомогою BankID.

Кабмін хоче відкрити доступ до пенсійних сервісів через BankID

Сьогодні на засіданні Кабміну проголосували за законопроект, який надає можливість користуватися електронними сервісами пенсійного фонду за допомогою BankID.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

За його словами, завдяки своєму BankID можна буде, наприклад, отримати потрібну довідку онлайн. Зараз система працює тільки через цифровий підпис.

Читайте: В Україні введуть електронні довіреності – Дубілет

– Цифровий підпис все ще має низьке проникнення серед українців, а інтернет-банками ПриватБанку, monobank та інших банків-учасників користуються багато хто.

Як повідомлялося, уряд підтримав ініціативу із запровадження в Україні електронних трудових книжок.

Фото: Dreamstime

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