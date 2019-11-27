Кабінет пропонує надати українцям доступ до електронних сервісів пенсійного фонду за допомогою BankID.

Сьогодні на засіданні Кабміну проголосували за законопроект, який надає можливість користуватися електронними сервісами пенсійного фонду за допомогою BankID.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

За його словами, завдяки своєму BankID можна буде, наприклад, отримати потрібну довідку онлайн. Зараз система працює тільки через цифровий підпис.

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– Цифровий підпис все ще має низьке проникнення серед українців, а інтернет-банками ПриватБанку, monobank та інших банків-учасників користуються багато хто.

Як повідомлялося, уряд підтримав ініціативу із запровадження в Україні електронних трудових книжок.