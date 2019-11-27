Уряд ухвалив програму медичних гарантій, яка допоможе зробити більшість медичних послуг в Україні безкоштовними.
Відповідно до ухваленої програми, з 1 квітня 2020 року держава фінансуватиме всі витрати за надання:
- екстреної медичної допомоги;
- вторинної (спеціалізованої), тобто послуги профільного лікаря, до якого направив сімейний лікар;
- третинної (високоспеціалізованої) – медична допомога, яка надається у випадку тривалих, складних захворювань (онкологія, СНІД, ускладнення у післяопераційний період);
- паліативної медичної допомоги, яка передбачає обслуговування невиліковних хвороб (знеболення, догляд за пацієнтом, підтримка життєдіяльності, допомога родинам пацієнтів);
- медичної реабілітації.
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Крім того, безкоштовним буде лікування дітей до 16 років та медична допомога у зв’язку з пологами.
Щоб механізм запрацював, до 1 квітня 2020 року медичні заклади повинні укласти договори з Національною службою здоров’я, через яку держава фінансуватиме ці послуги.
Раніше міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила, що вторинна меддопомога отримає додаткові безкоштовні послуги.
Джерело: Олексій Гончарук