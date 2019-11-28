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Факти / Україна / Суспільство

Тарифи на електроенергію для населення підвищать – кого торкнеться

У Кабміні планують пыдвищити тарифи на світло для тих, хто споживає понад 500 кВт-год на місяць. Ці кошти спрямують на покриття дефіциту бюджету, аби розплатитися за зеленим тарифом з інвесторами.

Тарифи на електроенергію для населення підвищать – кого торкнеться

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища ініціювало законопроект, в якому дефіцит коштів на оплату інвесторам за зеленим тарифом пропонується покрити, зокрема за рахунок підвищення тарифу на електроенергію для населення зі споживанням понад 500 кВт-год на місяць.

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– Ми пропонуємо підвищити тариф для населення, яке споживає 500 кВт-год на місяць і вище. Більшість людей споживає близько 100 кВт-год, тому ті, хто споживає більше інших, повинні платити більше, – заявив заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Костянтин Чижик.

Законопроект найближчим часом передадуть у Верховній Раді.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві змінять тарифи на водопостачання та водовідведення.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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