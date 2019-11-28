Заборгованість підприємств з виплати заробітної плати у жовтні зросла на 15,8% і становить 2,28 млрд грн.

У жовтні майже у 15 разів зросли борги з виплати зарплат у сфері мистецтва, розваг, спорту та відпочинку.

Загалом заборгованість зростає вже третій місяць поспіль. Від початку року вона збільшилась на 826 млн грн.

Найбільше боргів у економічно активних підприємств накопичено в сфері промисловості – майже 1,884 млрд грн, на другому місці професійна, наукова та технічна діяльність – 0,133 млрд грн.

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Що стосується регіонів, то найбільше боргів перед своїми працівниками мають роботодавці Сумської області – понад 301 млн грн, а найменше Чернівецької – 87 тис. грн.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вчителям і лікарям повернуть борги із зарплат.