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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нафтогаз подав позов про стягнення з Газпрому $2,6 млрд у Латвії

Нафтогаз подав клопотання до суду в Литві щодо приведення у виконання рішення Стокгольмського арбітражу проти Газпрому.

Нафтогаз подав позов про стягнення з Газпрому $2,6 млрд у Латвії

НАК Нафтогаз України вирішила виконати вердикт Стокгольмського арбітражу щодо транзитної суперечки від 28 лютого 2018 року про стягнення з Газпрому $2,6 млрд у Латвії.

Для цього Нафтогаз подав клопотання до суду Відземського передмістя Риги про визнання і приведення у виконання на території Латвії рішення арбітражу і про вжиття забезпечувальних заходів.

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Суд у Латвії повинен розглянути це клопотання наприкінці квітня 2020 року. У Газпромі заявили, що готують захист у цій справі.

Як повідомлялося, Нафтогаз переміг у першій апеляції Газпрому на рішення Стокгольмського арбітражу в Швеції.

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