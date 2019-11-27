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Путін вимагатиме від Зеленського прямих переговорів з бойовиками “ДНР” і “ЛНР”

На саміті нормандської четвірки Росія має намір закликати Київ почати прямий діалог з Донбасом.

Путін вимагатиме від Зеленського прямих переговорів з бойовиками “ДНР” і “ЛНР”

Голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що в рамках зустрічі в нормандському форматі в Парижі 9 грудня Росія планує закликати Київ до прямого діалогу з бойовиками “ДНР” і “ЛНР”.

– Ми чули від минулої адміністрації в Україні, заяви про те, що вони ніколи не будуть вести прямі переговори з Донецьком і Луганськом, чули і від представників уже нової адміністрації президента Зеленського подібні висловлювання, так само як й інші заяви, які не те що ставлять під питання, а означають відмову від виконання Мінських домовленостей, – заявив Лавров.

За його словами, він очікує, що президент України Володимир Зеленський повідомить свій план дій з виконання Мінських домовленостей.

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Крім того, Лавров зазначив, що РФ не вважає себе стороною конфлікту в Мінських домовленостях.

– Росія як член нормандської четвірки, сформувала рамки, які лягли в основу мінських домовленостей. І ці домовленостей передбачають вирішення усіх питань через прямі переговори між Києвом, Донецьком і Луганськом – заявив глава МЗС РФ.

Раніше Факти ICTV писали, що під час нормандського саміту Володимир Зеленський планує обговорити конкретні терміни припинення війни на Донбасі.

Джерело: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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