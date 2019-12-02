Автомобіль Range Rover, який обстріляли у центрі Києва, здійснюючи замах на вбивство В’ячеслава Соболєва, належить фірмі ДонУкрПроектНІІ. Саме вона фігурує у кримінальному провадженні правоохоронців щодо фінансування тероризму на Донбасі.

Замах на В’ячеслава Соболєва вчинили у центрі Києва, коли депутат був за кермом автомобіля Range Rover.

Це авто політик орендує, про що вказує у своїй декларації. За даними судових реєстрів, встановлено, що Range Rover 2013 року випуску належить компанії ДонУкрПроектНІІ, яка фігурує у кримінальному провадженні щодо фінансування тероризму на Донбасі.

Раніше фірма ДонУкрПроектНІІ була зареєстрована у Донецьку, її засновником, за даними YouControl, був В’ячеслав Соболєв.

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ДонУкрПроектНІІ та низку інших фірм, до яких у минулому Соболєв теж мав безпосередній стосунок, використовували для легалізації коштів, які отримали від ведення незаконного бізнесу у так званих ЛНР та ДНР.

– З лютого 2006 року до січня 2017 року ці компанії здійснили між собою фінансові операції на суму майже 678 млн грн. Серед таких фірм правоохоронці вказують, зокрема, й компанію з назвою Обжора. В’ячеслав Соболєв володів нею до 2007 року, – йдеться у тексті судової ухвали.

Мережа супермаркетів Обжора працювала на території Донецької області до 2014 року. За даними слідства, після захоплення бойовиками “ДНР” частини Донецької області компанія продовжила працювати.

Нагадаємо, стрілянина в Києві кваліфікується як замах на вбивство Соболєва. Виконавець замаху не поцілив у депутата, однак застрелив його трирічного сина Олександра.

У місті ввели оперативний план Сирена для пошуку автомобіля, на якому, ймовірно, зникли зловмисники. Попередньо, це автомобіль Lexus.

Джерело: Слідство.Інфо