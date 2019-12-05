Топ-менеджмент страхової компанії Гарант-Лайф привласнив заощадження вкладників на понад 80 млн грн.

Унаслідок багатомільйонних махінацій керівництва столичної страхової компанії Гарант-Лайф понад 10 тис. клієнтів установи залишилися без заощаджень.

Через корупційну схему компанія доведена до банкрутства, а тисячі клієнтів залишились без заощаджень, внесених як платежі на страхування життя.

Працівникам СБУ вже вдалося встановити ще двох учасників протиправної схеми – колишнього голову правління та фактичного керівника компанії. Їхня незаконна діяльність завдала збитків вкладникам на загальну суму понад 80 млн грн.

Читайте: Працівники департаменту СБУ вимагали хабарі в підприємців – ДБР

Обом фігурантам справи повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру двом іншим фігурантам.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Харкові чиновники нелегально продали асфальтної крихти на 5 млн грн.