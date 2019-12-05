Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для мера Львова Андрія Садового із застави на особисте зобов’язання.

Апеляційна палата ВАКС на засіданні 4 грудня скасувала 1 млн грн застави для Андрія Садового та визначила запобіжним заходом особисте зобов’язання.

Термін особистого зобов’язання – до 20 січня 2020 року.

Водночас САП просила збільшити заставу до 50 млн грн замість визначених судом 1 млн 56 тис. грн.

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Садового зобов’язали приходити до слідчого за викликом, також йому заборонено спілкуватися з певним колом свідків.

Нагадаємо, що 21 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно оголосила про підозру у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому.

Справа стосується продажу містом у 2015 році землі на відкритому конкурсі інвестиційній компанії CTP за 54 млн грн.