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Факти / Україна

У ТЦ Дніпра чоловік тягав за волосся жінку – жоден перехожий не відреагував

У Дніпрі поліцейські провели експеримент, щоб з’ясувати, як відреагують мешканці міста на насильницькі дії щодо жінки з боку чоловіка.

У ТЦ Дніпра чоловік тягав за волосся жінку – жоден перехожий не відреагував

За годину експерименту ніхто з перехожих так і не звернувся до правоохоронців, які чергували поруч.

У рамках експерименту пара акторів просто посеред вулиці розпочала сварку, під час якої чоловік кричав, погрожував жінці, принижував, тягнув її, хапав за шию та волосся.

– На жаль, майже за годину роботи акторів, люди вдавали, що не помічають того, що відбувається довкола. Тільки дві жінки намагалися запитати у жертви, чи не потрібна їй допомога. Неподалік чергували патрульні, які готові були відреагувати на прохання небайдужих людей. Втім, звернень не було, – розповідають патрульні.

Нагадаємо, починаючи з 25 листопада до 10 грудня щороку проходить акція 16 днів дій проти гендерного насильства.

Джерело: Патрульна поліція України

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